Conférence Qu’est-ce que le Fascisme ? Un autoritarisme parmi d’autres ? Salle La Citoyenne, FOL Fédération des oeuvres laïques Valence

Conférence Qu’est-ce que le Fascisme ? Un autoritarisme parmi d’autres ? Salle La Citoyenne, FOL Fédération des oeuvres laïques Valence mardi 2 décembre 2025.

Conférence Qu’est-ce que le Fascisme ? Un autoritarisme parmi d’autres ?

Salle La Citoyenne, FOL Fédération des oeuvres laïques 26 Avenue Sadi Carnot Valence Drôme

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2025-12-02 18:00:00

fin : 2025-12-02 18:00:00

Date(s) :

2025-12-02

Inventé en 1919, le mot « fascisme » a d’abord dénommé un mouvement politique puis un régime italien, avant de désigner, à tort ou à raison, une nébuleuse de formations politiques en Europe, et quelques régimes.

.

Salle La Citoyenne, FOL Fédération des oeuvres laïques 26 Avenue Sadi Carnot Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 56 81 79 contact@upaval.com

English :

Invented in 1919, the word « Fascism » was first used to describe a political movement and then an Italian regime, before coming to refer, rightly or wrongly, to a nebulous group of political formations in Europe, as well as a few regimes.

German :

Das 1919 erfundene Wort « Faschismus » bezeichnete zunächst eine politische Bewegung und dann ein italienisches Regime, bevor es zu Recht oder zu Unrecht eine nebulöse Gruppe von politischen Gruppierungen in Europa und einige Regime bezeichnete.

Italiano :

Inventata nel 1919, la parola « fascismo » è stata usata prima per descrivere un movimento politico e poi un regime italiano, prima di essere utilizzata, a torto o a ragione, per descrivere tutta una serie di formazioni politiche in Europa, nonché alcuni regimi.

Espanol :

Inventada en 1919, la palabra « fascismo » se utilizó primero para describir un movimiento político y después un régimen italiano, antes de emplearse, con razón o sin ella, para describir toda una serie de formaciones políticas en Europa, así como algunos regímenes.

L’événement Conférence Qu’est-ce que le Fascisme ? Un autoritarisme parmi d’autres ? Valence a été mis à jour le 2025-08-06 par Valence Romans Tourisme