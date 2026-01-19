Conférence Qu’est-ce que les astéroïdes ont à nous dire ?

24 rue du maire André Traband Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-02-12 14:30:00

fin : 2026-02-12 16:00:00

Date(s) :

2026-02-12

En moyenne, plus de 2000 articles numériques paraissent tous les mois sur le sujet, considérant trop souvent ces astéroïdes comme menaces potentielles pour notre planète Terre.

En moyenne, plus de 2000 articles numériques paraissent tous les mois sur le sujet, considérant trop souvent ces astéroïdes comme menaces potentielles pour notre planète Terre. Depuis le début du 19ème siècle, nous les observons puis les explorons, permettant ainsi d’accroître nos connaissances sur ces corps du Système Solaire. Âgés de plusieurs milliards d’années, météorites et astéroïdes se dévoilent grâce aux progrès scientifiques et techniques, et attisent les convoitises.

Intervenants Barbara GOLLAIN, responsable musée de minéralogie EOST et Jean-Yves MARCHAL, médiateur scientifique au Jardin des sciences de l’Université de Strasbourg 0 .

24 rue du maire André Traband Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 90 68 10 mediatheque@agglo-haguenau.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On average, over 2,000 digital articles are published on the subject every month, all too often regarding asteroids as potential threats to our planet Earth.

L’événement Conférence Qu’est-ce que les astéroïdes ont à nous dire ? Haguenau a été mis à jour le 2026-01-19 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau