Conférence : Qu’est-ce que l’Intelligence Artificielle (IA) Le kiosque Chantepie

Conférence : Qu’est-ce que l’Intelligence Artificielle (IA) Le kiosque Chantepie jeudi 9 octobre 2025.

Conférence : Qu’est-ce que l’Intelligence Artificielle (IA) Le kiosque Chantepie Jeudi 9 octobre, 20h30 Ille-et-Vilaine

Entrée libre

Conférence grand public animée par Elisa Fromont – Chercheuse en IA au laboratoire de l’IRISA et enseignante à l’Université de Rennes

Venez assister à la conférence d’Elisa Fromont autour de l’intelligence artificielle. Lors de cette présentation, Elisa Fromont présentera l’historique de l’IA tout en demythifiant celle-ci, elle présentera les promesses, les limites et l’apprentissage automatique pour enfin terminer par les enjeux sociétaux liés à l’intelligence artificielle.

Plus d’informations sur : [https://chantepie.fr/blog/event/conference-quest-ce-que-lintelligence-artificielle-i-a/](https://chantepie.fr/blog/event/conference-quest-ce-que-lintelligence-artificielle-i-a/)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-09T20:30:00.000+02:00

Fin : 2025-10-09T22:00:00.000+02:00

1



Le kiosque 10 Avenue des Meliettes – Chantepie Chantepie 35135 Ille-et-Vilaine