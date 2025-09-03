Conférence Qu’est-ce qui fait reculer les falaises de la Mer des Pertuis ? La Rochelle
mercredi 3 septembre 2025.
Conférence Qu’est-ce qui fait reculer les falaises de la Mer des Pertuis ?
Bibliothèque du Muséum 28 rue Albert 1er La Rochelle Charente-Maritime
Début : Mercredi 2025-09-03
fin : 2025-09-03
2025-09-03
Conférence proposée par la Société des Sciences Naturelles de la Charente-Maritime, par Jean-Michel Carozza, Professeur LIENSs La Rochelle Université.
Bibliothèque du Muséum 28 rue Albert 1er La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 41 18 25
English : Conference Qu’est-ce qui fait reculer les falaises de la Mer des Pertuis ?
Lecture by Jean-Michel Carozza, Professor LIENSs La Rochelle University, organized by the Société des Sciences Naturelles de la Charente-Maritime.
German : Konferenz Qu’est-ce qui fait reculer les falaises de la Mer des Pertuis ?
Vortrag, vorgeschlagen von der Société des Sciences Naturelles de la Charente-Maritime, von Jean-Michel Carozza, Professor LIENSs La Rochelle Université.
Italiano :
Conferenza di Jean-Michel Carozza, professore dell’Università LIENSs La Rochelle, organizzata dalla Società di Scienze Naturali della Charente-Maritime.
Espanol : Conferencia Qu’est-ce qui fait reculer les falaises de la Mer des Pertuis ?
Conferencia de Jean-Michel Carozza, profesor de la Universidad LIENSs La Rochelle, organizada por la Sociedad Charente-Maritime de Ciencias Naturales.
