Conférence Qu’est-ce qui fait reculer les falaises de la Mer des Pertuis ? La Rochelle

Conférence Qu’est-ce qui fait reculer les falaises de la Mer des Pertuis ?

Bibliothèque du Muséum 28 rue Albert 1er La Rochelle Charente-Maritime

Début : Mercredi 2025-09-03

Conférence proposée par la Société des Sciences Naturelles de la Charente-Maritime, par Jean-Michel Carozza, Professeur LIENSs La Rochelle Université.

Bibliothèque du Muséum 28 rue Albert 1er La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 41 18 25

English : Conference Qu’est-ce qui fait reculer les falaises de la Mer des Pertuis ?

Lecture by Jean-Michel Carozza, Professor LIENSs La Rochelle University, organized by the Société des Sciences Naturelles de la Charente-Maritime.

German : Konferenz Qu’est-ce qui fait reculer les falaises de la Mer des Pertuis ?

Vortrag, vorgeschlagen von der Société des Sciences Naturelles de la Charente-Maritime, von Jean-Michel Carozza, Professor LIENSs La Rochelle Université.

Italiano :

Conferenza di Jean-Michel Carozza, professore dell’Università LIENSs La Rochelle, organizzata dalla Società di Scienze Naturali della Charente-Maritime.

Espanol : Conferencia Qu’est-ce qui fait reculer les falaises de la Mer des Pertuis ?

Conferencia de Jean-Michel Carozza, profesor de la Universidad LIENSs La Rochelle, organizada por la Sociedad Charente-Maritime de Ciencias Naturales.

