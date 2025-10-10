[Conférence] Qu’est-ce qu’on mange ? Crépy-en-Valois
[Conférence] Qu’est-ce qu’on mange ? Crépy-en-Valois vendredi 10 octobre 2025.
[Conférence] Qu’est-ce qu’on mange ?
Place Jean-Philippe Rameau Crépy-en-Valois Oise
Tarif : 2 – 2 –
2
Tarif unique
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-10 18:30:00
fin : 2025-10-10
Date(s) :
2025-10-10
Dans le cadre de la Semaine du goût, la MJC centre social vous propose une conférence Qu’est ce qu’on mange ? Quand l’heure du repas devient stressante pour tout le monde , vendredi 10 octobre à 18h30.
Avec un temps d’échange animée par Marie Bauduin, diététicienne et nutritionniste.
Informations pratiques
Espace Rameau.
Gratuit pour les adhérents / 2 € pour les non adhérents.
Conférence uniquement pour les adultes.
Inscription obligatoire au 03 44 87 13 13 2 .
Place Jean-Philippe Rameau Crépy-en-Valois 60800 Oise Hauts-de-France +33 3 44 87 13 13
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement [Conférence] Qu’est-ce qu’on mange ? Crépy-en-Valois a été mis à jour le 2025-08-28 par SIM Hauts-de-France Office de Tourisme du Pays Valois