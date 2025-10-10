[Conférence] Qu’est-ce qu’on mange ? Crépy-en-Valois

[Conférence] Qu’est-ce qu’on mange ?

Crépy-en-Valois

10 octobre 2025 à 18h30

Dans le cadre de la Semaine du goût, la MJC centre social vous propose une conférence Qu’est ce qu’on mange ? Quand l’heure du repas devient stressante pour tout le monde , vendredi 10 octobre à 18h30.

Avec un temps d’échange animée par Marie Bauduin, diététicienne et nutritionniste.

Informations pratiques

Espace Rameau.

Gratuit pour les adhérents / 2 € pour les non adhérents.

Conférence uniquement pour les adultes.

Inscription obligatoire au 03 44 87 13 13 2 .

Espace Rameau, Place Jean-Philippe Rameau, Crépy-en-Valois 60800, Oise, Hauts-de-France. Tél : 03 44 87 13 13

