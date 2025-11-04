Conférence: Qu’est-ce qu’un tiers-lieu? ACCES Romans-sur-Isère
Conférence: Qu’est-ce qu’un tiers-lieu? ACCES Romans-sur-Isère mardi 4 novembre 2025.
Conférence: Qu’est-ce qu’un tiers-lieu?
ACCES 20 Rue Saint-Antoine Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-04 18:00:00
fin : 2025-11-04 19:30:00
Date(s) :
2025-11-04
Conférence ouverte à tous, personnes adhérentes comme non adhérents à ACCES.
.
ACCES 20 Rue Saint-Antoine Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 04 45 info@accesromans.com
English :
Conference open to all, ACCES members and non-members alike.
German :
Die Konferenz steht allen offen, sowohl ACCES-Mitgliedern als auch Nichtmitgliedern.
Italiano :
Conferenza aperta a tutti, soci e non soci ACCES.
Espanol :
Conferencia abierta a todos, miembros y no miembros de ACCES.
L’événement Conférence: Qu’est-ce qu’un tiers-lieu? Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2025-09-13 par Valence Romans Tourisme