Conférence: Qu’est-ce qu’un tiers-lieu? ACCES Romans-sur-Isère

ACCES 20 Rue Saint-Antoine Romans-sur-Isère Drôme

Début : 2025-11-04 18:00:00
fin : 2025-11-04 19:30:00

2025-11-04

Conférence ouverte à tous, personnes adhérentes comme non adhérents à ACCES.
ACCES 20 Rue Saint-Antoine Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 04 45  info@accesromans.com

English :

Conference open to all, ACCES members and non-members alike.

German :

Die Konferenz steht allen offen, sowohl ACCES-Mitgliedern als auch Nichtmitgliedern.

Italiano :

Conferenza aperta a tutti, soci e non soci ACCES.

Espanol :

Conferencia abierta a todos, miembros y no miembros de ACCES.

