Conférence Qu’est-ce qu’une vie équilibrée ? Pôle Simone Veil Le Havre

Conférence Qu’est-ce qu’une vie équilibrée ?

Pôle Simone Veil 3 Parvis Simone Veil Le Havre Seine-Maritime

Début : 2025-09-27 17:45:00

fin : 2025-09-27

2025-09-27

L’idée de vie équilibrée est souvent associée à un ensemble de pratiques (alimentaires, sportives, culturelles) permettant aux individus de s’épanouir, physiquement et spirituellement. Tout en donnant quelques exemples de cet effort pour agir sur soi, cette présentation propose d’envisager l’équilibre de manière plus globale, en abordant les questions liées à la qualité de vie.

Les enquêtes menées à travers le monde dans le domaine de l’anthropologie de la vie révèlent que l’équilibre est également perçu comme le résultat d’une bonne insertion dans un groupe social, un milieu écologique, voire un ordre cosmologique. La présentation de conceptions non occidentales comme la notion de « bien vivre » (Buen Vivir) parmi les populations amérindiennes des Andes aidera à réfléchir aux moyens de construire des vies plus équilibrées, en particulier dans les environnements urbains.

Animé par Sophie Becherel (France Inter)

Intervenant Perig Pitrou (Collège de France, médaille de bronze CNRS 2016)

Réalisé dans le cadre de l‘événement scientifique « Sur les épaules des géants ».

À partir de 16 ans Durée 1h

Sur réservation .

Pôle Simone Veil 3 Parvis Simone Veil Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie

