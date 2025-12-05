Conférence Qui étaient les Vikings ? Déconstruction de la pop-culture Saumur

Conférence Qui étaient les Vikings ? Déconstruction de la pop-culture

Florian Divet est passionné de reconstitution historique, spécialisé dans l’époque Viking , et fondateur de l’entreprise d’animation événementielle CRËA SAGA (creasaga.com).

À travers une présentation ludique adaptée à tous les publics désireux d’en apprendre plus sur ce peuple légendaire, découvrez, dans une démarche de vulgarisation historique, tous les aspects du mode de vie des Scandinaves de la période Viking. Au programme destruction des clichés au profit de la réalité historique.

Florian Divet is passionate about historical re-enactment, specializing in the Viking era, and founder of the event animation company CRËA SAGA (creasaga.com).

Florian Divet ist ein leidenschaftlicher Anhänger von historischen Reenactments, spezialisiert auf die Wikinger -Epoche, und Gründer des Unternehmens für Event-Animation CRËA SAGA (creasaga.com).

Florian Divet ha una passione per la rievocazione storica, specializzata nell’epoca vichinga, ed è il fondatore della società di intrattenimento per eventi CRËA SAGA (creasaga.com).

Florian Divet es un apasionado de la recreación histórica, especializado en la época vikinga, y fundador de la empresa de organización de eventos CRËA SAGA (creasaga.com).

