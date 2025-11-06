Conférence Qui se cache derrière le peintre du Rimbaud blessé ? Charleville-Mézières

Conférence Qui se cache derrière le peintre du Rimbaud blessé ? Charleville-Mézières jeudi 6 novembre 2025.

Conférence Qui se cache derrière le peintre du Rimbaud blessé ?

Musée de l’Ardenne 31, place Ducale Charleville-Mézières Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-06

fin : 2025-11-06

Date(s) :

2025-11-06

CONFÉRENCE ET RENCONTRE AVEC JEAN ROUAUD QUI SE CACHE DERRIÈRE LE PEINTRE DU RIMBAUD BLESSÉ ?À l’occasion de la sortie de Trois Tableaux (Gallimard, 2025), les musées convient Jean Rouaud, prix Goncourt 1990, pour Les Champs d’honneur et auteur d’une quarantaine d’ouvrages parmi lesquels La constellation Rimbaud (Grasset, 2021, Folio, 2024).Lors d’une soirée exclusive, Jean Rouaud vous invite à une nouvelle exploration littéraire et artistique autour de l’énigmatique tableau, exposé au musée Rimbaud et attribué à Jef Rosman. Qui se cache derrière ce mystérieux artiste ? Une enquête captivante ! Puis, place À la musique ! Après la projection du premier acte de Jongleur et chemineau, Elsa Lacerda, violoniste, rejoindra Jean Rouaud pour une lecture vivante du dernier acte, où un violon reprend vie au son de Tri martolod d’Alan Stivell. Premier violon du Quatuor Alfama pendant 15 ans, Elsa Lacerda jouera sur un violon florentin Tomaso Carcassi de 1766 généreusement prêté par la Collection Michaël Guttman.Une rencontre entre littérature, peinture et musique à ne pas manquer.

.

Musée de l’Ardenne 31, place Ducale Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est +33 3 24 32 44 60

English :

To mark the release of Trois Tableaux (Gallimard, 2025), the museums invite Jean Rouaud, winner of the 1990 Goncourt Prize for Les Champs d?honneur and author of some forty books, including La constellation Rimbaud (Grasset, 2021, Folio, 2024)for an exclusive evening, Jean Rouaud invites you to a new literary and artistic exploration of the enigmatic painting attributed to Jef Rosman and exhibited at the Musée Rimbaud. Who’s behind this mysterious artist? A captivating investigation! Then it’s time for the music! After a screening of the first act of Jongleur et chemineau, violinist Elsa Lacerda joins Jean Rouaud for a lively reading of the final act, in which a violin comes to life to the sound of Alan Stivell?s Tri martolod. First violinist with the Alfama Quartet for 15 years, Elsa Lacerda will be playing on a 1766 Florentine Tomaso Carcassi violin generously loaned by the Michaël Guttman Collection, an encounter between literature, painting and music not to be missed.

German :

Anlässlich des Erscheinens von Trois Tableaux (Gallimard, 2025) laden die Museen Jean Rouaud ein, der 1990 mit dem Prix Goncourt für Les Champs d’honneur ausgezeichnet wurde und rund vierzig Bücher verfasst hat (u.a. Conférence et RENCONTREAURE avec Jean ROUAUD QUI SE CACHE HINTER LE PEINTRE DU RIMBAUD BLESSÉ)an einem exklusiven Abend lädt Sie Jean Rouaud zu einer neuen literarischen und künstlerischen Entdeckungsreise rund um das rätselhafte Gemälde ein, das im Musée Rimbaud ausgestellt ist und Jef Rosman zugeschrieben wird. Wer verbirgt sich hinter diesem mysteriösen Künstler? Eine fesselnde Untersuchung! Dann geht es weiter mit Musik ! Nach der Vorführung des ersten Aktes von Jongleur et chemineau wird die Geigerin Elsa Lacerda gemeinsam mit Jean Rouaud den letzten Akt lesen, in dem eine Geige zu den Klängen von Alan Stivells Tri martolod zum Leben erwacht. Elsa Lacerda, die 15 Jahre lang die erste Geige des Alfama-Quartetts spielte, wird auf einer florentinischen Geige von Tomaso Carcassi aus dem Jahr 1766 spielen, die ihr großzügigerweise von der Sammlung Michaël Guttman zur Verfügung gestellt wurde.Eine Begegnung zwischen Literatur, Malerei und Musik, die Sie nicht verpassen sollten.

Italiano :

In occasione dell’uscita di Trois Tableaux (Gallimard, 2025), i musei invitano Jean Rouaud, vincitore del Premio Goncourt 1990 per Les Champs d’honneur e autore di una quarantina di libri, tra cui La costellazione Rimbaud (Grasset, 2021, Folio, 2024), a partecipare a una serata esclusiva con luiper una serata esclusiva, Jean Rouaud vi invita a partecipare a una nuova esplorazione letteraria e artistica dell’enigmatico dipinto esposto al Musée Rimbaud e attribuito a Jef Rosman. Chi si nasconde dietro questo misterioso artista? Un’indagine avvincente! Poi è il momento della musica! Dopo la proiezione del primo atto di Jongleur et chemineau, la violinista Elsa Lacerda si unirà a Jean Rouaud per una lettura animata dell’ultimo atto, in cui un violino prende vita al suono del Tri martolod di Alan Stivell. Primo violino del Quartetto Alfama da 15 anni, Elsa Lacerda suonerà su un violino fiorentino Tomaso Carcassi del 1766, generosamente prestato dalla Collezione Michaël Guttman: un incontro tra letteratura, pittura e musica da non perdere.

Espanol :

Con motivo de la publicación de Trois Tableaux (Gallimard, 2025), los museos invitan a Jean Rouaud, Premio Goncourt 1990 por Les Champs d’honneur y autor de una cuarentena de libros, entre ellos La constellation Rimbaud (Grasset, 2021, Folio, 2024), a participar con él en una velada exclusivadurante una velada exclusiva, Jean Rouaud le invita a participar en una nueva exploración literaria y artística del enigmático cuadro expuesto en el museo Rimbaud y atribuido a Jef Rosman. ¿Quién se esconde detrás de este misterioso artista? Una investigación cautivadora A continuación, ¡llegó la hora de la música! Tras la proyección del primer acto de Jongleur et chemineau, la violinista Elsa Lacerda se unirá a Jean Rouaud para una animada lectura del último acto, en el que un violín cobra vida al son del Tri martolod de Alan Stivell. Primera violinista del Cuarteto Alfama desde hace 15 años, Elsa Lacerda tocará un violín florentino Tomaso Carcassi de 1766 generosamente cedido por la Colección Michaël Guttman: un encuentro ineludible entre literatura, pintura y música.

L’événement Conférence Qui se cache derrière le peintre du Rimbaud blessé ? Charleville-Mézières a été mis à jour le 2025-10-23 par Ardennes Tourisme