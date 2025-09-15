Conférence Qui sommes-nous face au défis de l’Intelligence Artificielle ? par Cécile MADELENAT Amphithéâtre Jean-Moulin Périgueux

Conférence Qui sommes-nous face au défis de l’Intelligence Artificielle ? par Cécile MADELENAT Amphithéâtre Jean-Moulin Périgueux jeudi 26 mars 2026.

Conférence Qui sommes-nous face au défis de l’Intelligence Artificielle ? par Cécile MADELENAT

Amphithéâtre Jean-Moulin 12 Avenue Georges Pompidou Périgueux Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-26

fin : 2026-03-26

Date(s) :

2026-03-26

Conférence Qui sommes-nous face au défis de l’Intelligence Artificielle ? par Cécile MADELENAT, Université science Politiques de Chicago .

Amphithéâtre Jean-Moulin 12 Avenue Georges Pompidou Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine alain.reilles@wanadoo.fr

English : Conférence Qui sommes-nous face au défis de l’Intelligence Artificielle ? par Cécile MADELENAT

German : Conférence Qui sommes-nous face au défis de l’Intelligence Artificielle ? par Cécile MADELENAT

Italiano :

Espanol : Conférence Qui sommes-nous face au défis de l’Intelligence Artificielle ? par Cécile MADELENAT

L’événement Conférence Qui sommes-nous face au défis de l’Intelligence Artificielle ? par Cécile MADELENAT Périgueux a été mis à jour le 2025-09-15 par OT Communal de Périgueux