Début : 2025-10-14 18:30:00

fin : 2025-10-14

2025-10-14

Conférence « Qui sont-ils ? Que font-ils ? » par Pierre Michel Bertrand au cinéma le Parc de Livarot le mardi 14 octobre à 18h30.

Livarot Cinéma le Parc Livarot-Pays-d’Auge 14140 Calvados Normandie +33 6 18 07 68 25

English : Conférence « Qui sont-ils ? Que font-ils ? » par Pierre Michel Bertrand Manoir de l’Isle de Livarot

Conference « Who are they? What do they do? » by Pierre Michel Bertrand at Le Parc cinema in Livarot on Tuesday October 14 at 6.30pm.

German : Conférence « Qui sont-ils ? Que font-ils ? » par Pierre Michel Bertrand Manoir de l’Isle de Livarot

Vortrag « Wer sind sie? Was machen sie? » von Pierre Michel Bertrand im Kino le Parc in Livarot am Dienstag, den 14. Oktober um 18.30 Uhr.

Italiano :

Conferenza « Chi sono? Cosa fanno? » di Pierre Michel Bertrand al cinema Le Parc di Livarot martedì 14 ottobre alle 18.30.

Espanol :

Conferencia « ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? », a cargo de Pierre Michel Bertrand, en el cine Le Parc de Livarot, el martes 14 de octubre a las 18.30 horas.

