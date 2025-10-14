Conférence « Qui sont-ils ? Que font-ils ? » par Pierre Michel Bertrand Manoir de l’Isle de Livarot Livarot Livarot-Pays-d’Auge
Conférence « Qui sont-ils ? Que font-ils ? » par Pierre Michel Bertrand Manoir de l’Isle de Livarot Livarot Livarot-Pays-d’Auge mardi 14 octobre 2025.
Conférence « Qui sont-ils ? Que font-ils ? » par Pierre Michel Bertrand Manoir de l’Isle de Livarot
Livarot Cinéma le Parc Livarot-Pays-d’Auge Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-14 18:30:00
fin : 2025-10-14
Date(s) :
2025-10-14
Conférence « Qui sont-ils ? Que font-ils ? » par Pierre Michel Bertrand au cinéma le Parc de Livarot le mardi 14 octobre à 18h30.
Conférence « Qui sont-ils ? Que font-ils ? » par Pierre Michel Bertrand au cinéma le Parc de Livarot le mardi 14 octobre à 18h30. .
Livarot Cinéma le Parc Livarot-Pays-d’Auge 14140 Calvados Normandie +33 6 18 07 68 25
English : Conférence « Qui sont-ils ? Que font-ils ? » par Pierre Michel Bertrand Manoir de l’Isle de Livarot
Conference « Who are they? What do they do? » by Pierre Michel Bertrand at Le Parc cinema in Livarot on Tuesday October 14 at 6.30pm.
German : Conférence « Qui sont-ils ? Que font-ils ? » par Pierre Michel Bertrand Manoir de l’Isle de Livarot
Vortrag « Wer sind sie? Was machen sie? » von Pierre Michel Bertrand im Kino le Parc in Livarot am Dienstag, den 14. Oktober um 18.30 Uhr.
Italiano :
Conferenza « Chi sono? Cosa fanno? » di Pierre Michel Bertrand al cinema Le Parc di Livarot martedì 14 ottobre alle 18.30.
Espanol :
Conferencia « ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? », a cargo de Pierre Michel Bertrand, en el cine Le Parc de Livarot, el martes 14 de octubre a las 18.30 horas.
L’événement Conférence « Qui sont-ils ? Que font-ils ? » par Pierre Michel Bertrand Manoir de l’Isle de Livarot Livarot-Pays-d’Auge a été mis à jour le 2025-09-06 par OT Lisieux Normandie Tourisme