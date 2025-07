Conférence quiz découverte des drapeaux et blasons La Micro-Folie Surgères

Conférence quiz découverte des drapeaux et blasons La Micro-Folie Surgères samedi 12 juillet 2025.

Conférence quiz découverte des drapeaux et blasons

La Micro-Folie Demeure du Régisseur Surgères Charente-Maritime

Initiez-vous au monde de l’héraldique, avec les blasons des grandes familles de Surgères, ainsi qu’une découverte des drapeaux contemporains insolites.

La Micro-Folie Demeure du Régisseur Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 88 52 91 micro-folie@ville-surgeres.fr

English :

Introduce yourself to the world of heraldry, with the coats of arms of the great families of Surgères, as well as a discovery of unusual contemporary flags.

German :

Führen Sie sich in die Welt der Heraldik ein, mit den Wappen der großen Familien von Surgères, sowie einer Entdeckung von ungewöhnlichen zeitgenössischen Flaggen.

Italiano :

Scoprite il mondo dell’araldica, con gli stemmi delle grandi famiglie di Surgères e alcune insolite bandiere contemporanee.

Espanol :

Descubra el mundo de la heráldica, con los escudos de armas de las grandes familias de Surgères, así como algunas banderas contemporáneas insólitas.

