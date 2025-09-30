Conférence « Qusetionnement de genre chez les enfants et les ados? de quoi s’agit-il? Pau

Conférence « Qusetionnement de genre chez les enfants et les ados? de quoi s’agit-il? Pau mardi 30 septembre 2025.

Immaculée conception Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Début : 2025-09-30

fin : 2025-09-30

2025-09-30

Cette conférence est exclusivement à destination des parents et adultes qui s’occupent d’enfants (il n’est pas recommandé de venir avec ses enfants, ados ni même grands-ados)

L’inscription est obligatoire.

Le topo d’une heure sera suivi d’un temps de questions/réponses.

Le point de vue est celui de l’adulte et présente la situation en termes de responsabilité de l’adulte vis-à-vis des jeunes. .

Immaculée conception Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

