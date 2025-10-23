CONFÉRENCE RABELAIS Frontignan
CONFÉRENCE RABELAIS
3 boulevard Victor Hugo Frontignan Hérault
Début : 2025-10-23
fin : 2025-10-23
2025-10-23
Conférence sur l’écrivain français Rabelais, organisée par les Amis du Musée et du Vieux Frontignan.
3 boulevard Victor Hugo Frontignan 34110 Hérault Occitanie +33 4 67 43 78 19
English :
Conference on the French writer Rabelais, organized by the Friends of the Museum and Old Frontignan.
German :
Vortrag über den französischen Schriftsteller Rabelais, organisiert von den Amis du Musée et du Vieux Frontignan (Freunde des Museums und des alten Frontignan).
Italiano :
Conferenza sullo scrittore francese Rabelais, organizzata dagli Amici del Museo e da Old Frontignan.
Espanol :
Conferencia sobre el escritor francés Rabelais, organizada por los Amigos del Museo y el Viejo Frontignan.
