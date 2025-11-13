Conférence Rachilde, une vie de littérature du Périgord à Paris (1860-1953) Centre Joséphine Baker Périgueux

Conférence Rachilde, une vie de littérature du Périgord à Paris (1860-1953)

Avec Anne-Sophie Lambert, conservateur en chef des bibliothèques

Marguerite Eymery grandit dans un Périgord pétri de légendes, se réfugiant très tôt dans des lectures d’adultes puis dans l’écriture.

Devenue Rachilde, elle conquit, très jeune, le succès littéraire et la notoriété. Elle incarna la littérature fin de siècle et fut la reine des décadents ou mademoiselle Baudelaire .

Puis Rachilde devint madame Vallette, faisant et défaisant les réputations littéraires dans sa rubrique de critiques de romans, au sein la revue influente du Mercure de France, qu’elle dirigea avec son mari, transformant son salon littéraire en un lieu de rencontres d’intellectuels hétéroclites et une ruche pour nouveaux talents.

Rachilde fut tout au long de sa vie un auteur prolifique, mais disposée aux paradoxes et aux scandales, ce qui, sans doute, la fit tomber rapidement dans l’oubli.

