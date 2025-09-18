Conférence Raconter la famille Vallentin du Cheylard Montélimar

Médiathèque de Montélimar Montélimar Drôme

Début : 2025-09-18 18:00:00

fin : 2025-09-18 19:00:00

2025-09-18

Dans sa conférence, Amicie d’Arces mêle le récit de sa famille, les Vallentin du Cheylard, à celui de la collection qu’ils ont constituée génération après génération, portés par une passion commune.

English :

In her talk, Amicie d?Arces interweaves the story of her family, the Vallentin du Cheylard, with that of the collection they have built up generation after generation, driven by a shared passion.

German :

In ihrem Vortrag vermischt Amicie d’Arces die Geschichte ihrer Familie, der Vallentins aus Le Cheylard, mit der Geschichte der Sammlung, die sie Generation für Generation, getragen von einer gemeinsamen Leidenschaft, aufgebaut haben.

Italiano :

Nel suo intervento, Amicie d’Arces unisce la storia della sua famiglia, la famiglia Vallentin di Le Cheylard, a quella della collezione che ha costruito generazione dopo generazione, spinta da una passione comune.

Espanol :

En su conferencia, Amicie d’Arces combina la historia de su familia, los Vallentin de Le Cheylard, con la de la colección que han ido creando generación tras generación, movidos por una pasión compartida.

