Conférence Radio-Paris ment, Radio-Paris est Allemand, certes, l Bourges mardi 14 octobre 2025.

Rue Jean Marie Heurtault de Lamerville Bourges Cher

Début : 2025-10-14 19:00:00

fin : 2025-10-14

2025-10-14

Plongez au cœur des ondes et de l’Histoire !

Assistez à la conférence de Pascal Jardin et découvrez le rôle de Radio-Paris, puissant outil de propagande dans la France occupée. Une plongée captivante dans les coulisses de la collaboration et de la résistance, en partenariat avec l’association Double Cœur. .

English :

Dive into the heart of the airwaves and history!

German :

Tauchen Sie ein in die Welt der Wellen und der Geschichte!

Italiano :

Tuffatevi nel cuore dell’etere e della storia!

Espanol :

¡Sumérjase en el corazón de las ondas y de la historia!

