Conférence Radio-Paris ment, Radio-Paris est Allemand, certes, l Bourges mardi 14 octobre 2025.
Rue Jean Marie Heurtault de Lamerville Bourges Cher
Début : 2025-10-14 19:00:00
2025-10-14
Plongez au cœur des ondes et de l’Histoire !
Assistez à la conférence de Pascal Jardin et découvrez le rôle de Radio-Paris, puissant outil de propagande dans la France occupée. Une plongée captivante dans les coulisses de la collaboration et de la résistance, en partenariat avec l’association Double Cœur. .
