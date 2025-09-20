Conférence : Radio Station B – Journées du Matrimoine Cité de chantier Colombelles

À écouter en direct sur le DAB + à Caen ou sur lastationb.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T08:00:00 – 2025-09-20T20:00:00

Fin : 2025-09-20T08:00:00 – 2025-09-20T20:00:00

Projet réalisé dans le cadre des Journées du Matrimoine.

Pour la troisième année consécutive, la radio Station B propose une journée consacrée aux femmes dans la musique, la littérature ou les arts.

Au programme : des émissions ou des formats inédits, le tout au rythme d’une programmation musicale 100 % féminine.

Cité de chantier Rue des ateliers, 14460 Colombelles Colombelles 14460 Calvados Normandie https://www.lastationb.fr/

Journées européennes du patrimoine 2025

© Sophie Lulague