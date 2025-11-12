Conférence Râles et Marouettes Châteauroux

Conférence Râles et Marouettes Châteauroux mercredi 12 novembre 2025.

63 Avenue Marcel Lemoine Châteauroux Indre

Début : 2025-11-12 19:00:00

fin : 2025-11-12 21:00:00

2025-11-12

Les rallidés sont des oiseaux méconnus. Migrateurs, habitant pour la plupart dans les zones de marais, il est rare de pouvoir les observer plus de quelques secondes. Leur présence passe souvent inaperçue.

Venez à la découverte des Râles et des Mqrouettes, ces oiseaux mystérieux aux mœurs vespérales dg nocturnes !

Conférence animée par Quentin Giraud. .

Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 22 60 20 animations@indrenature.net

English :

Rallids are little-known birds. Migratory, most of them living in marsh areas, they are rarely seen for more than a few seconds. Their presence often goes unnoticed.

German :

Die Rallidae sind verkannte Vögel. Als Zugvögel, die meist in Sumpfgebieten leben, kann man sie selten länger als ein paar Sekunden beobachten. Ihre Anwesenheit bleibt oft unbemerkt.

Italiano :

I Rallidi sono uccelli poco conosciuti. Essendo uccelli migratori, la maggior parte dei quali vive in zone paludose, raramente vengono visti per più di qualche secondo. La loro presenza passa spesso inosservata.

Espanol :

Los rálidos son aves poco conocidas. Como aves migratorias, la mayoría de las cuales viven en marismas, rara vez se las ve más de unos segundos. Su presencia suele pasar desapercibida.

L’événement Conférence Râles et Marouettes Châteauroux a été mis à jour le 2025-05-21 par BERRY