Conférence rapaces et migration Maison du SOULOR Col du Soulor Arrens-Marsous

Maison du SOULOR Col du Soulor ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous Hautes-Pyrénées

2025-09-20 14:00:00

2025-09-20 16:30:00

2025-09-20

Conférence « Rapaces et migration » à la Maison du Soulor

Venez découvrir la migration des oiseaux, les grandes stratégies qu’ils utilisent et les obstacles qu’ils rencontrent.

Conférence animée par Ismaël Boulicot de l’association Oiseaux Cols Libres, ouverte à toutes et tous.

Réservation conseillée au 05 59 13 00 98

English :

Conference « Raptors and migration » at the Maison du Soulor:

Come and discover how birds migrate, the major strategies they use and the obstacles they encounter.

Lecture by Ismaël Boulicot from the Oiseaux Cols Libres association, open to all.

Reservations recommended on 05 59 13 00 98

German :

Vortrag « Greifvögel und Migration » im Maison du Soulor

Erfahren Sie mehr über die Migration der Vögel, die großen Strategien, die sie anwenden, und die Hindernisse, denen sie begegnen.

Der Vortrag wird von Ismaël Boulicot vom Verein Oiseaux Cols Libres geleitet und ist für alle offen.

Reservierung empfohlen unter 05 59 13 00 98

Italiano :

Conferenza su « Uccelli rapaci e migrazione » presso la Maison du Soulor:

Venite a conoscere la migrazione degli uccelli, le principali strategie che utilizzano e gli ostacoli che incontrano.

Conferenza di Ismaël Boulicot dell’associazione Oiseaux Cols Libres, aperta a tutti.

Prenotazione consigliata al numero 05 59 13 00 98

Espanol :

Conferencia sobre « Aves rapaces y migración » en la Maison du Soulor:

Venga a informarse sobre la migración de las aves, las principales estrategias que utilizan y los obstáculos que encuentran.

Conferencia de Ismaël Boulicot, de la asociación Oiseaux Cols Libres, abierta a todos.

Se recomienda reservar en el 05 59 13 00 98

