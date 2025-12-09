Conférence Raphaël Médiathèque de Barbentane Barbentane

Conférence Raphaël

Conférence sur le peintre Raphaël, par Danièle Martin.

Fulgurance d’une courte vie éclairée, intense et richissime en chefs-d’œuvre. Tel est le destin exceptionnel de Raffaello Santi, dit Raphaël (1483-1520), au graphisme et au pinceau délicats, insigne coloriste, portraitiste perçant, peintre de l’Histoire et sachant sublimer chacune de ses Madones comme peu. Précoce, artiste prodige, son talent suscita très tôt la convoitise des dignitaires les plus influents, des mécènes éminents du Cinquecento. Passionnés d’art, rois, princes, marchands fortunés jusqu’aux Papes ne cessèrent de se disputer ses talents de peintre, d’architecte et de lettré pour afficher leur pouvoir et éblouir leurs sujets dans un siècle de concurrence pourtant impitoyable. L’esthétique, la grâce et l’harmonie resteront ses références incontestées. Mythifié en son siècle de par sa brève existence terrestre et l’incarnation du rêve esthétique du Rinascimento, sa renommée perdurera bien au-delà de cette période bénie des arts.



Durée 2h.



Sur réservation. .

Médiathèque de Barbentane 2 Chemin de la Glacière Barbentane 13570 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 32 60 16 21 mediatheque@barbentane.fr

