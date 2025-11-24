Conférence Ravel et la danse (anniversaire des 150 ans de sa naissance) Musée-bibliothèque Paul Arbaud Aix-en-Provence

Conférence Ravel et la danse (anniversaire des 150 ans de sa naissance)

Lundi 24 novembre 2025 de 18h à 19h30. Musée-bibliothèque Paul Arbaud 2A rue du 4 Septembre Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date :

Début : 2025-11-24 18:00:00

fin : 2025-11-24 19:30:00

Date(s) :

2025-11-24

Par Anne Dussol. Maurice Ravel, une musique en osmose avec la danse

Avec sa recherche de perfection et de précision, qui le font qualifier d’horloger de la musique , son obsession du rythme, sa passion pour le jazz, son goût du dessin, sa certitude que la musique peut tout entreprendre, tout oser et tout peindre pourvu qu’elle charme, Maurice Ravel est le compositeur idéal pour inspirer les chorégraphes.



Les plus prestigieux ne s’y sont pas trompés: de l’hypnotique Boléro au mythique Daphnis et Chloé, de l’attendrissant Ma Mère l’Oye à la fascinante Valse, du sublime Concerto en Sol à la raffinée Sonatine… Béjart, Fokine, Robbins, Malandain, Maillot, Ashton et autres ont puisé dans ces chefs d’œuvre pour créer les leurs.



La vidéo conférence lèvera le rideau sur quelques versions emblématiques servies par des interprètes iconiques Margot Fonteyn, Sylvie Guillem, Nijinski, Baryshnikov… .

Musée-bibliothèque Paul Arbaud 2A rue du 4 Septembre Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 25 69 86 20 amisdufestivaldaix@gmail.com

English :

By Anne Dussol. Maurice Ravel, music in osmosis with dance

German :

Von Anne Dussol. Maurice Ravel, eine Musik in Osmose mit dem Tanz

Italiano :

Di Anne Dussol. Maurice Ravel, musica in osmosi con la danza

Espanol :

Por Anne Dussol. Maurice Ravel, música en ósmosis con la danza

