Conférence : Re-découvrir l’otium avec Jean-Miguel Pire, La Kunsthalle Mulhouse, Mulhouse

Conférence : Re-découvrir l’otium avec Jean-Miguel Pire Vendredi 27 mars, 18h30 La Kunsthalle Mulhouse Haut-Rhin

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-27T18:30:00+01:00 – 2026-03-27T20:00:00+01:00

Fin : 2026-03-27T18:30:00+01:00 – 2026-03-27T20:00:00+01:00

« Re-découvrir l’otium », une conférence avec Jean-Miguel Pire historien et sociologue au sein de l’exposition « Prendre le temps ».

Lorsque nous visitons une exposition, quel qu’en soit le propos, nous nourrissons notre esprit de formes, couleurs ou connaissances nouvelles. Bien que nous soyons encouragé·es par des motivations très personnelles, voire intimes, ce type d’occupation relève d’une pratique très ancienne, l’otium.

Afin de découvrir, ou redécouvrir cette activité née en Grèce antique, le sociologue et historien Jean-Miguel Pire nous parlera de l’otium, de son ancrage dans les lieux d’art et de son importance dans le développement personnel et collectif. La conférence se déroulera dans l’espace d’exposition et sera suivie d’un temps convivial.

Jean-Miguel Pire est sociologue et historien. Chercheur à l’École Pratique des Hautes Études (EPHE), ses travaux portent sur le rôle des « politiques de l’esprit » – artistiques, scientifiques, culturelles, éducatives – dans l’accès à la liberté individuelle et le développement de la démocratie. En particulier, il étudie, d’une part, la place de l’art dans la scolarité et, d’autre part, les enjeux démocratiques de l’otium, le « loisir intelligent », activité essentielle dans l’Antiquité et dont il faudrait revaloriser l’universalité. Dernières publications : L’otium du peuple. A la reconquête du temps libre (Sciences humaines/2024), Otium. Art, éducation, démocratie (Actes Sud/2020), Musée indiscipliné. Enjeux républicains de la transmission artistique (Mare & Martin/2018).

La Kunsthalle Mulhouse 16 rue de la Fonderie 68100 Mulhouse Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est

