Conférence: Rebetiko-Le Blues Grec (Espace Jean-Paul Escande) Brive-la-Gaillarde
Conférence: Rebetiko-Le Blues Grec (Espace Jean-Paul Escande)
Rue des Trois Provinces Brive-la-Gaillarde Corrèze
Début : 2025-11-21
fin : 2025-11-21
2025-11-21
Conférence suivie d’une soirée musicale grecque en présence du groupe Philia.
Apéritif dinatoire grec.
Sur réservation: 06 87 57 60 43. mail: afhcorreze@gmail.com .
Rue des Trois Provinces Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine
