Conférence: Rebetiko-Le Blues Grec (Espace Jean-Paul Escande) Brive-la-Gaillarde

Rue des Trois Provinces Brive-la-Gaillarde Corrèze

21 novembre 2025

fin : 2025-11-21

2025-11-21

Conférence suivie d’une soirée musicale grecque en présence du groupe Philia.

Apéritif dinatoire grec.

Sur réservation: 06 87 57 60 43. mail: afhcorreze@gmail.com .

Sur réservation: 06 87 57 60 43. mail: afhcorreze@gmail.com

