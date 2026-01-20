Conférence Recherche fondamentale et psychiatrie. Que sait-on des bases biologiques de la neurodiversité ? Médiathèque L’Alpha Angoulême

Conférence Recherche fondamentale et psychiatrie. Que sait-on des bases biologiques de la neurodiversité ?

Conférence de François Tronche, Julie Le Merrer et Jérôme Becker sur la santé mentale dans le cadre du mois thématique autour de la santé mentale. Celle-ci donnera des bases biologiques des maladies psychiatriques et discutera des avancés récentes.

Conference by François Tronche, Julie Le Merrer and Jérôme Becker on mental health as part of the mental health theme month. It will cover the biological basis of psychiatric illnesses and discuss recent advances.

