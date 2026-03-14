Conférence Recherche sur les météorites Salle Léon Pagnoux Rochechouart

Conférence Recherche sur les météorites

Salle Léon Pagnoux Place du Château Rochechouart Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-03-27

Rendez-vous à Rochechouart, terre d’impact légendaire, pour une soirée captivante ! L’association Pierre de Lune de Rochechouart, en partenariat avec la Mairie accueille une conférence exceptionnelle animée par le passionné François Colas.

Thème de la soirée Recherches sur les météorites Réseau FRIPON, 10 ans déjà . Venez découvrir comment, depuis une décennie, ce réseau de surveillance traque les bolides célestes pour enrichir notre connaissance de l’univers. Que vous soyez un mordu d’astronomie ou simplement curieux de savoir ce qui tombe sur nos têtes, cette rencontre est faite pour vous !

Renseignements par téléphone. .

Salle Léon Pagnoux Place du Château Rochechouart 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 03 02 70 pierredelune.rochechouart@gmail.com

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English : Conférence Recherche sur les météorites

L’événement Conférence Recherche sur les météorites Rochechouart a été mis à jour le 2026-03-10 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin