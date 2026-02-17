Conférence Récit de l’Épopée Corallienne Amphithéâtre Lucien Cuénot Nancy

Conférence Récit de l’Épopée Corallienne

Amphithéâtre Lucien Cuénot 11bis/13 rue Godron Nancy Meurthe-et-Moselle

Début : Mercredi Mercredi 2026-03-25 18:30:00

fin : 2026-03-25 20:00:00

2026-03-25

Des coraux constructeurs de récifs peuplent les océans de notre planète depuis plus de 500 millions d’années. Sujet d’actualité brûlant, la question de la préservation de ces organismes nous incite à découvrir leur histoire à travers les bouleversements écologiques du passé. Quelles épreuves ont-ils connu ? Comment ont-ils réagi, ont péri ou ont évolué ? Et que pouvons-nous attendre des capacités de résilience de ces organismes à notre époque ?

Intervenant Raphael Vasseur, Maître de conférences Paléontologie et stratigraphie UMR Géoressources, Université de LorraineAdultes

Amphithéâtre Lucien Cuénot 11bis/13 rue Godron Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 32 99 97

English :

Reef-building corals have inhabited our planet?s oceans for over 500 million years. The issue of preserving these organisms is a hotly debated topic today, prompting us to explore their history through the ecological upheavals of the past. What hardships have they endured? How did they react, perish or evolve? And what can we expect of the resilience of these organisms in our own time?

Speaker: Raphael Vasseur, Senior Lecturer in Paleontology and Stratigraphy UMR Géoressources, Université de Lorraine

