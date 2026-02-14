Conférence Récit de l’épopée corallienne Muséum-Aquarium Amphithéâtre Cuénot Nancy

Conférence Récit de l’épopée corallienne

Muséum-Aquarium Amphithéâtre Cuénot 34 rue Sainte-Catherine Nancy Meurthe-et-Moselle

CONF’ DE BIO

THÉMATIQUE GÉNÉRALE L’ÉVOLUTION DE LA BIODIVERSITÉ

Par Raphaël Vasseur, Maître de conférences, Géoressources, Université de Lorraine

Des coraux constructeurs de récifs peuplent les océans de notre planète depuis plus de 500 millions d’années. Sujet d’actualité brûlant, la question de la préservation de ces organismes nous incite à découvrir leur histoire à travers les bouleversements écologiques du passé. Quelles épreuves ont-ils connu ? Comment ont-ils réagi, ont péri ou ont évolué ? Que pouvons-nous attendre des capacités de résilience de ces organismes à notre époque ?Adultes

Muséum-Aquarium Amphithéâtre Cuénot 34 rue Sainte-Catherine Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 32 99 97

English :

BIO’ CONFERENCE

GENERAL THEME: THE EVOLUTION OF BIODIVERSITY

By Raphaël Vasseur, Senior Lecturer, Géoressources, Université de Lorraine

Reef-building corals have inhabited our planet?s oceans for over 500 million years. A hotly debated topic today, the preservation of these organisms prompts us to explore their history through the ecological upheavals of the past. What hardships have they endured? How did they react, perish or evolve? What can we expect of the resilience of these organisms in our own time?

