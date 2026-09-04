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Conférence : Récit républicain ou roman national ? Réflexions sur l’histoire de la République. Médiathèque F. Mitterand Valence

mardi 17 novembre 2026 · Médiathèque F. Mitterand · Valence

Informations pratiques

Début
mardi 17 novembre 2026
Fin
mardi 17 novembre 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Médiathèque F. Mitterand
Adresse
Espace Latour-Maubourg
Ville
26000 Valence
Département
Drôme
Tarif

Valence

Conférence : Récit républicain ou roman national ? Réflexions sur l’histoire de la République.

Médiathèque F. Mitterand Espace Latour-Maubourg Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-17 19:00:00
fin : 2026-11-17 19:00:00

Date(s) :
2026-11-17

En partenariat avec la médiathèque François Mitterrand – Espace Latour-Maubourg.
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Médiathèque F. Mitterand Espace Latour-Maubourg Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes  

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English :

In partnership with the François Mitterrand Media Library—Espace Latour-Maubourg.

L’événement Conférence : Récit républicain ou roman national ? Réflexions sur l’histoire de la République. Valence a été mis à jour le 2026-09-04 par Valence Romans Tourisme

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