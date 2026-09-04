Conférence : Récit républicain ou roman national ? Réflexions sur l’histoire de la République. Médiathèque F. Mitterand Valence
mardi 17 novembre 2026 · Médiathèque F. Mitterand · Valence
Informations pratiques
Valence
Conférence : Récit républicain ou roman national ? Réflexions sur l’histoire de la République.
Médiathèque F. Mitterand Espace Latour-Maubourg Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-17 19:00:00
fin : 2026-11-17 19:00:00
Date(s) :
2026-11-17
En partenariat avec la médiathèque François Mitterrand – Espace Latour-Maubourg.
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Médiathèque F. Mitterand Espace Latour-Maubourg Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes
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English :
In partnership with the François Mitterrand Media Library—Espace Latour-Maubourg.
L’événement Conférence : Récit républicain ou roman national ? Réflexions sur l’histoire de la République. Valence a été mis à jour le 2026-09-04 par Valence Romans Tourisme
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