Conférence-Récital Histoire de la guitare espagnole
Conservatoire André Messager 11 avenue de l’Europe Montluçon Allier
Début : 2026-05-26 19:00:00
fin : 2026-05-26
Depuis la période baroque jusqu’à nos jours, cette conférence suivra l’évolution de la guitare espagnole, avec des pièces musicales jouées sur scène par Christophe Duverger. Animée par Jean-Pierre Michy.
Sur réservation.
Conservatoire André Messager 11 avenue de l’Europe Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 27 30 conservatoire.accueil@agglo-montlucon.fr
English :
From the Baroque period to the present day, this lecture will follow the evolution of the Spanish guitar, with musical pieces performed on stage by Christophe Duverger. Hosted by Jean-Pierre Michy.
Reservations required.
