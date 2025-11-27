Conférence Récits d’énigmes, symbolismes et mystères historiques Châteauroux

Conférence Récits d’énigmes, symbolismes et mystères historiques

Séance de conférence puis de dédicaces pour l’ouvrage d’Anne de Compostelle intitulé Le Codex de l’au-delà .

L’auteur Anne de Compostelle (professeur de Lettres et Latin à l’Université, artiste peintre et créatrice d’objets d’Art), nous fait le plaisir d’être présente au Centre d’études supérieures de Châteauroux pour nous parler et dédicacer son premier roman auto-édité intitulé Le codex de l’au-là . Des jeux d’énigmes seront également proposés lors de la conférence avec récompense à la clé un lot surprise à gagner en lien avec le codex !

La conférence durera environ 1h, suivie d’un temps d’échanges et de dédicaces avec le public de 35 mins puis notre soirée se conclura par un pot organisé par l’association étudiante du Pôle culture. .

English :

Conference and book signing for Anne de Compostelle’s book Le Codex de l’au-delà .

German :

Vortragsrunde und anschließende Signierstunde für das Buch von Anne de Compostela mit dem Titel Der Codex des Jenseits .

Italiano :

Conferenza seguita dalla firma del libro di Anne de Compostelle Le Codex de l’au-delà .

Espanol :

Conferencia seguida de la firma del libro de Anne de Compostelle Le Codex de l’au-delà .

