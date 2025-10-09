Conférence: Récits, quels imaginaires pour un monde meilleur? ACCES Romans-sur-Isère
Conférence: Récits, quels imaginaires pour un monde meilleur? ACCES Romans-sur-Isère jeudi 9 octobre 2025.
Conférence: Récits, quels imaginaires pour un monde meilleur?
ACCES 20 rue Saint-Antoine Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-09 18:00:00
fin : 2025-10-09 19:30:00
Date(s) :
2025-10-09
Fabien Rodhain, scénariste de BD éco-engagées propose une balade dans le monde de nos imaginaires, en s’appuyant notamment sur sa dernière publication « La vallée du vivant » (BioVallée).
.
ACCES 20 rue Saint-Antoine Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 04 45 info@accesromans.com
English :
Fabien Rodhain, scriptwriter of eco-engaged comics, offers a stroll through the world of our imaginations, based on his latest publication « La vallée du vivant » (BioVallée).
German :
Fabien Rodhain, Drehbuchautor öko-engagierter Comics, schlägt einen Spaziergang durch die Welt unserer Vorstellungswelt vor und stützt sich dabei insbesondere auf seine neueste Veröffentlichung « La vallée du vivant » (BioVallée).
Italiano :
Fabien Rodhain, sceneggiatore di fumetti eco-impegnati, ci accompagna in un viaggio nel mondo della nostra immaginazione, basato in particolare sulla sua ultima pubblicazione « La vallée du vivant » (BioVallée).
Espanol :
Fabien Rodhain, guionista de cómics ecocomprometidos, nos lleva de viaje al mundo de nuestra imaginación, basándose en particular en su última publicación « La vallée du vivant » (BioVallée).
L’événement Conférence: Récits, quels imaginaires pour un monde meilleur? Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2025-09-13 par Valence Romans Tourisme