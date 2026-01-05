CONFÉRENCE RECONNAITRE LES PLANTES DE LA NATURE Espace Gargantua Langogne
CONFÉRENCE RECONNAITRE LES PLANTES DE LA NATURE Espace Gargantua Langogne dimanche 22 février 2026.
CONFÉRENCE RECONNAITRE LES PLANTES DE LA NATURE
Espace Gargantua 11 Boulevard de Gaulle Langogne Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-22
fin : 2026-02-22
Date(s) :
2026-02-22
Venez apprendre à reconnaître les plantes sauvages que vous rencontrez dans la nature au cours de vos balades en Margeride
Proposée par l’Association Passion Jardin au Naturel.
Par la projection de nombreuses photos et les connaissances de notre conférencier, venez apprendre à reconnaître les plantes sauvages que vous rencontrez dans la nature au cours de vos balades en Margeride, découvrez leurs secrets et apprenez à les différencier.
Proposée par l’Association Passion Jardin au Naturel. .
Espace Gargantua 11 Boulevard de Gaulle Langogne 48300 Lozère Occitanie +33 4 66 69 27 65 biblio.langogne@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and learn how to recognize the wild plants you come across on your walks in Margeride
Offered by the Association Passion Jardin au Naturel.
L’événement CONFÉRENCE RECONNAITRE LES PLANTES DE LA NATURE Langogne a été mis à jour le 2025-12-31 par 48-OT Langogne