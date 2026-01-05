CONFÉRENCE RECONNAITRE LES PLANTES DE LA NATURE Espace Gargantua Langogne

CONFÉRENCE RECONNAITRE LES PLANTES DE LA NATURE

Espace Gargantua 11 Boulevard de Gaulle Langogne Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-22

fin : 2026-02-22

Date(s) :

2026-02-22

Par la projection de nombreuses photos et les connaissances de notre conférencier, venez apprendre à reconnaître les plantes sauvages que vous rencontrez dans la nature au cours de vos balades en Margeride, découvrez leurs secrets et apprenez à les différencier.

Proposée par l’Association Passion Jardin au Naturel. .

Espace Gargantua 11 Boulevard de Gaulle Langogne 48300 Lozère Occitanie +33 4 66 69 27 65 biblio.langogne@gmail.com

English :

Come and learn how to recognize the wild plants you come across on your walks in Margeride

Offered by the Association Passion Jardin au Naturel.

