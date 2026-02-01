Conférence Reconstituer l’histoire d’une espionne vosgienne de la Seconde Guerre mondiale, le destin de Jeanne Georgel Archives départementales des Vosges Épinal

Conférence Reconstituer l’histoire d’une espionne vosgienne de la Seconde Guerre mondiale, le destin de Jeanne Georgel

par Simon Remy, généalogiste professionnel

À la Une en février 1937, une étrange affaire fait l’actualité. Jeanne Georgel, une danseuse vosgienne se disant comtesse Russe, est arrêtée à Barcelone pour espionnage. Pendant quelques jours, les articles s’enchaînent sur cette drôle de femme tout droit sortie d’un roman d’espionnage. La jolie danseuse, Jeanne Georgel, alias Vera Danichewski, prétendue espionne, coche toutes les cases d’un genre à la mode. Mata-Hari et Marthe Richard sont déjà connues et ont fixé les stéréotypes. Mais Jeanne Georgel n’est pas celle que l’on attend. L’histoire racontée dans les colonnes des journaux n’est qu’un bref moment d’une longue vie. Entre sa jeunesse dans les quartiers ouvriers de sa Lorraine natale, les coulisses des cabarets sordides et les prisons militaires, sa vie est une succession d’aventures, de trahisons et de faux-semblants. À travers cette enquête archivistique minutieuse, nous découvrons dans le sillage de cette jeune femme, une histoire bien singulière d’espionnage et de collaboration.

Simon REMY est archiviste et généalogiste professionnel. Il a travaillé près de 6 ans pour reconstituer, archive après archive, le parcours incroyable de cette espionne. Son enquête l’a plongé au cœur des archives des services de renseignements en France, en Espagne et en Allemagne.

Archives départementales des Vosges 4 avenue pierre Blanck Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 81 80 70 vosges-archives@vosges.fr

English :

by Simon Remy, professional genealogist

In February 1937, a strange case hit the headlines. Jeanne Georgel, a dancer from the Vosges claiming to be a Russian countess, was arrested in Barcelona on espionage charges. For a few days, one article followed another about this strange woman straight out of a spy novel. The pretty dancer, Jeanne Georgel, alias Vera Danichewski, pretending to be a spy, ticks all the boxes of a fashionable genre. Mata-Hari and Marthe Richard have already established the stereotypes. But Jeanne Georgel is not what you’d expect. The story told in the newspaper columns is only a brief moment in a long life. From her youth in the working-class neighborhoods of her native Lorraine, to the backstage scenes of sordid cabarets and military prisons, her life is a succession of adventures, betrayals and pretences. Through this meticulous archival investigation, we discover in the wake of this young woman, a very singular story of espionage and collaboration.

Simon REMY is a professional archivist and genealogist. He worked for almost 6 years to reconstruct, archive after archive, the incredible story of this spy. His investigation plunged him into the heart of intelligence service archives in France, Spain and Germany.

