Conférence : Reconstruire les lieux de culte après la Première Guerre mondiale Musée de la Porte de Thann Cernay

Conférence : Reconstruire les lieux de culte après la Première Guerre mondiale Dimanche 21 septembre, 18h00 Musée de la Porte de Thann Haut-Rhin

Temple protestant, 9 Faubourg de Colmar, Cernay

Début : 2025-09-21T18:00:00 – 2025-09-21T19:30:00

Fin : 2025-09-21T18:00:00 – 2025-09-21T19:30:00

Cette conférence revient sur la reconstruction de deux édifices religieux emblématiques détruits durant la Première Guerre mondiale. Elle éclaire les choix architecturaux, les enjeux mémoriels et les dynamiques locales qui ont façonné la réédification de ces lieux de culte dans un territoire marqué par le conflit.

Rendez-vous au temple protestant.

Musée de la Porte de Thann 1 rue de Thann, 68700 Cernay Cernay 68700 Haut-Rhin Grand Est 03 89 38 92 56 https://www.musée-cernay.org Le musée est installé dans un bâtiment comprenant une tour et un avant-corps. La partie basse de la tour est certainement de la fin du XIIIe siècle, avec son arc brisé sous herse. La partie supérieure date du XVIe siècle, avec des chaînages d’angle en bossage à coussinet et un oriel sur la façade est.

Il s’agit d’un musée d’archéologie, d’art et d’histoire, doté d’une importante collection de céramiques (Moyen Âge – XVIIe siècle).

Il conserve également le fonds Jean-Paul Cez, alias Jean-Paul Carrère (1878-1933) comportant peintures, dessins, écrits.

Musée du secteur d’Alsace ayant subi les plus grandes destructions pendant la Première Guerre mondiale, il privilégie la question de la reconstruction de la ville et de ses environs au lendemain du conflit.

Le musée de la Porte de Thann propose une lecture pluridisciplinaire de la renaissance urbaine et de la renaissance culturelle pendant cette période de l’entre-deux-guerres. Partiellement accessible aux personnes à mobilité réduite.

© Paroisse protestante de Cernay