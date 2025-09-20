Conférence « Reconstruire, restaurer et restituer le patrimoine : l’exemple de Rouffignac-saint-Cernin-de-Reilhac » Mairie de Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac

Conférence « Reconstruire, restaurer et restituer le patrimoine : l’exemple de Rouffignac-saint-Cernin-de-Reilhac » Samedi 20 septembre, 09h00 Mairie de Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac Dordogne

Nombre de places limité. Gratuit. Réservation obligatoire.

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Conférences

Pour cette édition 2025, le CAUE de la Dordogne et ses partenaires mettent à l’honneur le village de Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac et le chateau de l’Herm autour du thème de la reconstruction et de la restauration du patrimoine.

Le 31 mars 1944, Rouffignac fut incendié par la division Brehmer, détruisant la quasi-totalité du village à l’exception de l’église et de quelques maisons.

Ces conférences reviendront sur cet épisode tragique, la reconstruction du bourg et la renaissance exceptionnelle du château de l’Herm, restauré à l’identique grâce à la mobilisation de passionnés d’architecture et d’histoire, d’artisans de grande qualité et au soutien de la Fondation du Patrimoine qui à travers ses missions mobilise donateurs et bénévoles. Elles permettront également de découvrir le travail réalisé par les écoliers dans le cadre de l’opération « Les enfants du Patrimoine », animée la veille par une paysagiste du CAUE24.

Déroulé des conférences :

– Les missions de la Fondation du Patrimoine, Patrick Palem, délégué départemental

– Rouffignac : dommages de guerre, reconstruction et patrimoine épargné, Line Becker, chargée d’études au Service Collections et Sites Patrimoniaux et Nicolas Cournil, attaché de conservation aux Archives départementales de la Dordogne,

– La Restauration du château de l’Herm, Nicolas de Laâge de Meux, propriétaire du château

– Retour sur l’intervention pédagogique «Les enfants du patrimoine», Aurélie Brunat, paysagiste au CAUE24

Mairie de Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac 1 place Simone Veil, 24580 Rouffignac-Saint-Cernin-de Reilhac, Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac 24580 Rouffignac Dordogne Nouvelle-Aquitaine

