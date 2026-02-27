Conférence Redécouvrons le cirque avec Jean-Claude Guillaume La Baule-Escoublac
Conférence Redécouvrons le cirque avec Jean-Claude Guillaume La Baule-Escoublac mardi 7 avril 2026.
Conférence Redécouvrons le cirque avec Jean-Claude Guillaume
56 Avenue Henri Bertho La Baule-Escoublac Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-07 18:00:00
fin : 2026-04-07
Date(s) :
2026-04-07
Pourquoi la piste est-elle ronde ? Quelle différence entre clown et Auguste ? Quelle est l’origine du cirque moderne ?
Jean-Claude GUILLAUME, passionné de cirque depuis l’enfance et lui-même clown, équilibriste, magicien, jongleur, funambule …, membre du club du cirque, répondra à vos questions, vous contera les grandes familles du cirque, les tournées, vous parlera des numéros associés aux grands noms du spectacle. .
56 Avenue Henri Bertho La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 75 11 75
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L’événement Conférence Redécouvrons le cirque avec Jean-Claude Guillaume La Baule-Escoublac a été mis à jour le 2026-03-13 par ADT44