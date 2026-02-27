Conférence Redécouvrons le cirque avec Jean-Claude Guillaume

56 Avenue Henri Bertho La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07 18:00:00

fin : 2026-04-07

Date(s) :

2026-04-07

Pourquoi la piste est-elle ronde ? Quelle différence entre clown et Auguste ? Quelle est l’origine du cirque moderne ?

Jean-Claude GUILLAUME, passionné de cirque depuis l’enfance et lui-même clown, équilibriste, magicien, jongleur, funambule …, membre du club du cirque, répondra à vos questions, vous contera les grandes familles du cirque, les tournées, vous parlera des numéros associés aux grands noms du spectacle. .

56 Avenue Henri Bertho La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 75 11 75

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L’événement Conférence Redécouvrons le cirque avec Jean-Claude Guillaume La Baule-Escoublac a été mis à jour le 2026-03-13 par ADT44