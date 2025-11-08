Conférence réensauvager pour demain Willy Delattre en action MÉDIATHÈQUE DU SABLON Metz

Conférence réensauvager pour demain Willy Delattre en action

MÉDIATHÈQUE DU SABLON 4-6 rue des Robert Metz Moselle

Samedi 2025-11-08 14:30:00

2025-11-08 16:00:00

2025-11-08

Willy Delattre, fondateur de l’association Au-delà de l’eau et fervent défenseur du réensauvagement dans la Meuse, partagera son parcours, son engagement pour la biodiversité et les coulisses de ses projets emblématiques haies champêtres, zones humides restaurées…

Un temps d’échange pour poser des questions et découvrir comment chacun peut agir à son échelle.Tout public

MÉDIATHÈQUE DU SABLON 4-6 rue des Robert Metz 57000 Moselle Grand Est

English :

Willy Delattre, founder of the Au-delà de l’eau association and fervent advocate of rewilding in the Meuse, will share his background, his commitment to biodiversity and the behind-the-scenes details of his emblematic projects: rural hedgerows, restored wetlands?

An opportunity to ask questions and find out how you can take action at your own level.

German :

Willy Delattre, Gründer des Vereins Au-delà de l’eau und leidenschaftlicher Verfechter der Wiedervernässung in der Maas, wird über seinen Werdegang, sein Engagement für die Biodiversität und die Hintergründe seiner symbolträchtigen Projekte berichten: Feldhecken, wiederhergestellte Feuchtgebiete?

Es besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen und zu entdecken, wie jeder auf seiner Ebene handeln kann.

Italiano :

Willy Delattre, fondatore dell’associazione Au-delà de l’eau e fervente sostenitore del rewilding nella Mosa, condividerà la sua storia, il suo impegno per la biodiversità e i dettagli dietro le quinte dei suoi progetti emblematici: siepi rurali, zone umide ripristinate?

Ci sarà la possibilità di porre domande e scoprire come possiamo agire a livello personale.

Espanol :

Willy Delattre, fundador de la asociación Au-delà de l’eau y ferviente defensor del rewilding en el Mosa, compartirá su historia, su compromiso con la biodiversidad y los entresijos de sus proyectos emblemáticos: setos rurales, humedales restaurados..

Habrá muchas oportunidades para hacer preguntas y descubrir cómo podemos actuar cada uno a nuestro nivel.

