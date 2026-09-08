Conférence – Refaire du gascon une langue d’usage Place du 6ème RPI Ma Mont-de-Marsan

jeudi 19 novembre 2026 · Place du 6ème RPI Ma · Mont-de-Marsan

Informations pratiques

Mont-de-Marsan

Conférence – Refaire du gascon une langue d’usage

Place du 6ème RPI Ma Médiathèque Philippe Labeyrie Mont-de-Marsan Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-19 18:30:00

fin : 2026-11-19

Date(s) :

2026-11-19

Michel Feltin Palas, linguiste et journaliste à L’Express, fervent défenseur des langues régionales, présentera l’intérêt de préserver et développer leur usage, véritable patrimoine immatériel. Il abordera le cas de l’occitan-gascon, souvent nommé “patois“, et les enjeux de sa transmission aux générations futures.

En partenariat avec l’Association pour la culture populaire dans les Landes

Auditorium | adultes, sur inscription .

Place du 6ème RPI Ma Médiathèque Philippe Labeyrie Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 46 09 43 mediatheque@montdemarsan-agglo.fr

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English : Conférence – Refaire du gascon une langue d’usage

L’événement Conférence – Refaire du gascon une langue d’usage Mont-de-Marsan a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Mont-de-Marsan