CONFÉRENCE RÉFLEXES POUR MIEUX MANGER

Loupian Hérault

Par l’association UFC-Que Choisir, le vendredi 20 Février à la médiathèque-CDI Stéphane HESSEL.L’Ufc-Que Choisir, Union Fédérale des Consommateurs, la première association de défense des consommateurs de France. Elle est 100% indépendante depuis sa création en 1951.Elle défend les intérêts des consommateurs à travers ses combats pour une consommation responsable dans les différents secteurs de la consommation (alimentation, santé, énergie, environnement, numérique, finance, transports, etc…).Sur le plan local, notre AL de Sète Bassin de Thau est très mobilisée pour informer les consommateurs afin de faire les meilleurs choix. .

Loupian 34140 Hérault Occitanie +33 4 99 57 21 74

English :

By the association UFC-Que Choisir, on Friday February 20 at the Médiathèque-CDI Stéphane HESSEL.

