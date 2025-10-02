Conférence Réflexion sur la mobilité verte Bréviandes

Conférence Réflexion sur la mobilité verte

A proximité du parking de la mairie, dans la salle du conseil municipal (entre la médiathèque et la mairie) Bréviandes Aube

Le Professeur Khémaïs SAANOUNI, professeur des universités de classe exceptionnelle en mécanique théorique et numérique aujourd’hui retraité, propose une conférence sur la mobilité verte et ses enjeux techniques, environnementaux et sociétaux.

À travers une approche à la fois scientifique et accessible, il présentera les grandes évolutions dans le domaine des transports durables (véhicules électriques, énergies renouvelables, infrastructures intelligentes), tout en abordant les défis à relever contraintes technologiques, impacts économiques, transition énergétique et souveraineté industrielle. Une intervention destinée à mieux comprendre les défis actuels et futurs de la mobilité durable. .

A proximité du parking de la mairie, dans la salle du conseil municipal (entre la médiathèque et la mairie) Bréviandes 10450 Aube Grand Est +33 3 25 49 29 78 contact@mediatheque-breviandes.fr

