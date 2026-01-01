Conférence Réflexions sur la copie Metz

Conférence Réflexions sur la copie

Un jeudi par mois, rendez-vous avec un artiste, une œuvre, un mouvement, un courant de pensée qui a marqué l’histoire de l’art.

Par Fulvia Carnevale, membre du collectif d’artistes Claire Fontaine

Claire Fontaine détourne la copie pour en faire un outil critique. À partir d’une reproduction fidèle de La Joconde commandée à un copiste professionnel, l’artiste recouvre le visage de Lisa Gherardini d’un noir profond, absorbant toute lumière et toute lisibilité. Ce geste radical interroge le statut de l’image à l’ère de la saturation visuelle, entre culte médiatique et effacement symbolique. Fulvia Carnevale, membre du collectif d’artistes Claire Fontaine avec James Thornhill, propose lors de cette conférence de livrer ses réflexions sur la copie.

La conférence sera suivie d’une lecture de son dernier livre, Insula, par Théo Casciani, avec une séance de signature. L’artiste participe à l’exposition Copistes.

Cette conférence est gratuite pour les adhérents, Pass-M SOLO, Pass-M DUO et Pass-M Jeune.Tout public

1 Parvis des Droits de l’Homme Metz 57000 Moselle Grand Est +33 3 87 15 39 39

English :

One Thursday a month, meet an artist, a work, a movement or a current of thought that has left its mark on the history of art.

By Fulvia Carnevale, member of the Claire Fontaine artist collective

Claire Fontaine turns the copy into a critical tool. Using a faithful reproduction of the Mona Lisa commissioned from a professional copyist, the artist covers Lisa Gherardini’s face in deep black, absorbing all light and legibility. This radical gesture questions the status of the image in an age of visual saturation, between media worship and symbolic erasure. In this talk, Fulvia Carnevale, a member of the Claire Fontaine artist collective with James Thornhill, offers her thoughts on copying.

The talk will be followed by a reading of her latest book, Insula, by Théo Casciani, and a signing session. The artist is taking part in the exhibition Copistes.

This lecture is free for Pass-M SOLO, Pass-M DUO and Pass-M Jeune members.

