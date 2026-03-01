Conférence : Regard sur le contexte et l’origine de la fondation des MEP M128 – Missions Etrangères de Paris Paris

La société des MEP, qui joue un rôle majeur dans l’évangélisation de l’Asie, est fondée en 1658. Ce faisant, elle répond aux désirs d’un jeune organe romain, la congrégation pour la Propagation de la Foi, chargée depuis 1622 de l’élan missionnaire dans les pays qui n’avaient jamais entendu parler de Jésus-Christ. En elle-même, la société des MEP constitue une anomalie canonique : il ne s’agit pas d’un ordre religieux, mais d’une association. Cela fait partie de la créativité des chrétiens français au XVIIe siècle, siècle de l’invention des oratoriens, des eudistes, des lazaristes, des sulpiciens, sans oublier les congrégations féminines apostoliques, nouvelles venues dans le paysage ecclésial d’alors. On se propose de revenir sur le contexte qui, dans la France de Louis XIII, a permis une telle éclosion : quelles sont les conditions politiques, économiques, sociales, spirituelles de cet essor ? Ou comment la créativité des uns a rencontré les désirs missionnaires des autres…

A propos du conférencier :

M. l’abbé Philippe Saudraix

Regard sur le contexte et l’origine de la fondation des MEP : la créativité des chrétiens français au XVIIe siècle

Le samedi 28 mars 2026

de 15h00 à 16h30

gratuit Public adultes.

