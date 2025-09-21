Conférence « Regarder Keith Haring » CAPC – musée d’art contemporain Bordeaux

Conférence « Regarder Keith Haring » CAPC – musée d’art contemporain Bordeaux dimanche 21 septembre 2025.

Conférence « Regarder Keith Haring » Dimanche 21 septembre, 15h00 CAPC – musée d’art contemporain Gironde

Gratuit. Réservation obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Conférence

Regarder Keith Haring

avec Anne Cadenet, Cédric Fauq

et Hugo Vitrani

À l’occasion des Journées du patrimoine et du matrimoine, la responsable des collections Anne Cadenet et les commissaires d’exposition Hugo Vitrani et Cédric Fauq nous parlent de la vie et du travail de Keith Haring, pour mieux appréhender cette pratique inspirée du graffiti aussi bien dans ses dimensions estéhtiques que politiques.

Pour ce faire, il sera question de l’exposition de Keith Haring qui s’est tenue au Capc en 1985-1986 ainsi que de ses traces, mais aussi du processus de travail adopté aussi bien dans l’espace urbain que dans les espaces d’art (en partant notamment des photographies du photographe Tseng Kwong-Chi). Enfin, seront abordés les engagements de l’artiste pour différentes causes (apartheid, SIDA, droits des enfants…) et leurs traductions formelles.

Cette conférence est programmée à l’occasion des 40 ans de l’exposition de Keith Haring au Capc, pour célébrer l’un des temps forts de son histoire.

–

Keith Haring, 1985, Capc

Présentée en 1985 dans l’ensemble des espaces du musée, cette exposition a marqué les esprits et laissé une trace durable : une fresque monumentale de plus de dix mètres de haut, peinte dans la cage d’ascenseur, encore visible aujourd’hui. Cette oeuvre exceptionnelle est devenue une pièce emblématique de la collection du musée.

Keith Haring est l’un des premiers artistes à utiliser la méthodologie et les codes du graffiti dans sa pratique artistique, d’abord dans le métro puis sur des panneaux publicitaires. Sa peinture engagée, aux traits épurés et scématiques tels de véritables hiéroglyphes contemporains est très vite devenue emblématique des mouvements sociaux et culturels alternatifs de l’Amérique des années 1980.

–

Cette conférence se tient en préfiguration de l’exposition Rammellzee, Alphabeta sigma (Face B), dédiée à une figure de la contre-culture hip-hop de la scène new-yorkaise des années 1980,

CAPC – musée d’art contemporain 7 rue Ferrère, 33000 Bordeaux, France Bordeaux 33000 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine 0556008150 https://www.capc-bordeaux.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.capc-bordeaux.fr/formulaire-inscription-conference-Regarder-Keith-Haring »}] Vaste trapèze dont toutes les façades extérieures sont identiques, sauf l’entrée à l’est. A chaque étage, et sur le même axe, une baie en arc plein cintre en briques a été percée. Une forte corniche couronne le tout. La façade Est présente trois grandes arcades plein cintre ouvrant sur un vaste porche voûté d’arêtes et dont chaque compartiment est renforcé par des arcs doubleaux retombant sur des pilastres engagés dans le pilier proprement dit. Cette façade a des ouvertures rectangulaires et est entièrement construite en pierre de taille. A l’entrée fait suit un vaste magasin central non voûté, dont la toiture repose directement sur de grands arcs diaphragmes. Cette salle est divisée en son centre par une série d’arcs plein cintre. Tout autour, à partir de la naissance des grands arcs, a été aménagé un plancher destiné à l’entrepôt des marchandises. Cette partie comporte plusieurs compartiments voûtés d’arêtes. Plus à l’extérieur, des poutres renforcées par des moises supportent le second étage non voûté, également divisé par une série d’arcs. L’accès à ces différents niveaux se fait par des escaliers situés au fond de la grande salle, la terrasse se trouvant au niveau du second étage. Une entrée sur le cours Xavier Arnozan mène à des bureaux par l’intermédiaire d’un escalier à vis de Saint-Gilles, à voûte annulaire. TARIFS D’ENTRÉE AU MUSÉE (Le billet d’entrée donne accès à toutes les expositions) : • 8€, plein tarif / 4,5€, tarif réduit • 6€, plein tarif / 3,5€, tarif réduit – quand il n’y a pas d’exposition dans la nef • 2€, tarif unique pour les étudiants de moins de 26 ans • Entrée gratuite le 1er dimanche du mois (sauf juillet et août)

Conférence

© Keith Haring au Capc, 1985. Photo F. Bunuel