Conférence regards croisés Maison de l’architecture de Franche-Comté Besançon

Conférence de Maya Ravéreau qui portera une réflexion sur la façon dont Manuelle Roche et André Ravéreau, couple à la ville, ont collaboré dans leurs multiples travaux.

Je suis la fille d’André Ravéreau et de Manuelle Roche, et je suis moi-même architecte. Dans le cadre de l’exposition présentée à l’occasion de la parution du livre Algérie, mes yeux…, la Maison de l’Architecture de Franche-Comté m’a demandé de parler de mes parents sous le thème du regard. On peut difficilement parler du travail de mon père sans évoquer celui de ma mère car elle a passé l’essentiel de sa vie à photographier soit les productions d’André Ravéreau, soit les architectures qui lui servaient de support de réflexion comme on peut le voir dans l’exposition Algérie, mes yeux…, des photographies de Manuelle Roche.

Manuelle Roche a aussi beaucoup aidé André Ravéreau dans son travail d’écriture, et Manuelle était, elle-aussi, une artiste à part entière. Comme toute sa vie, elle a dû lutter pour voir ses propres talents reconnus, je me permets de le signaler avec insistance, par fidélité filiale et solidarité féminine. Plus largement, je vais essayer, par ce travail, de vous partager la manière dont je vois leurs regards mutuels. .

