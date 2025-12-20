Conférence Regards Croisés sur le Vitrail Art Déco, Entre Inventaire et Technique Place Saint Pierre Limoges

Conférence Regards Croisés sur le Vitrail Art Déco, Entre Inventaire et Technique

Place Saint Pierre Pavillon du Verdurier Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-14

fin : 2026-01-14

Date(s) :

2026-01-14

À travers deux approches différentes, cette conférence présente la richesse des vitraux Art déco sur le territoire limousin et les techniques de réalisation.

Par Stéphanie Casenove, chargée d’étude Inventaire et Sandrine Coulaud, dirigeante adjointe à l’Atelier du Vitrail.

Entrée libre dans la limite des places disponibles .

Place Saint Pierre Pavillon du Verdurier Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 98 10

