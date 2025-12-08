Conférence Regards croisés sur les beffrois d’Abbeville, Amiens, Rue et Saint-Riquier Amiens

Conférence Regards croisés sur les beffrois d’Abbeville, Amiens, Rue et Saint-Riquier

23 place Notre-Dame Amiens Somme

Début : 2025-12-08 18:15:00

Regards croisés sur les beffrois d’Abbeville, Amiens, Rue et Saint-Riquier par Émilie Messiaen, directrice déléguée au patrimoine d’Amiens Métropole et Émilie Gautheron, chargée de projets culturels et muséographiques au Beffroi Musée Boucher de Perthes-Manessier d’Abbeville

Cette année, nos beffrois célèbrent les 20 ans de leur inscription sur la Liste du patrimoine mondial ! Ne manquez pas l’exposition Beffrois du patrimoine mondial, témoins de notre histoire territoriale à Abbeville du 21 octobre 2025 au 22 février 2026.

