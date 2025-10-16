Conférence : « Regards de transition » – Paola Viganò Ecole d’architecture Paris-Malaquais — PSL Paris

Est-ce que nous (les Européens, les « Occidentaux », notre culture) sommes prêts pour la transition écologique ? Est-ce que ces enjeux peuvent constituer l’occasion de dévoiler la connexion fondamentale entre transitions écologique et sociale ? Est-ce que nos projets sont en mesure d’assumer la dimension biopolitique que ces transitions contiennent ? A partir d’une série d’expériences de projet et de recherche, la conférence proposera un parcours non linéaire et complexe qui illustrera les défis contemporains inhérents à la condition d’architecte concepteur.

Paola Viganò mène de front recherche et projet. Elle est professeure de théorie et urban design à l’EPFL de Lausanne et à l’IUAV de Venise. Fondée en 1990 par Bernardo Secchi, son agence réalise des études territoriales prospectives, des planifications spatiales et paysagères et des projets urbains à l’échelle internationale. Leurs projets ont reçu de nombreux prix, parmi lesquels, le Grand Prix d’urbanisme 2013 et le prix Schelling pour la théorie de l’architecture en 2022. Son dernier livre, Le jardin biopolitique, a été publié en 2023.

Une conférence du cycle « Construire les Europes »

Le sens de l’aventure européenne est partout en discussion. Aujourd’hui plus que jamais, il s’agit de penser et de construire une Europe des différences et des solidarités. L’Europe est une mosaïque vivante ; la diversité, tant de ses paysages « naturels » que de ses espaces « construits » fait sa force et nourrit son identité. Penser l’Europe au pluriel s’impose comme une nécessité, et les architectes peuvent et doivent être au cœur de cette réflexion.

Pour engager le débat, nous invitons sept architectes européens de talent. Par leurs parcours, ils symbolisent ce dialogue fécond entre pratiques, disciplines et recherche au sein du continent : enseignants dans un pays, praticiens dans un autre, parfois chercheurs dans un troisième.

Au cœur de ce cycle de conférences, plusieurs questions fondamentales : la ville étant le lieu de l’échange et de l’hybridation par excellence, les spécificités des milieux bâtis européens peuvent-elles offrir des réponses face à la métropole générique mondiale ? Quel est le rôle de l’architecture comme élément contextuel, à l’échelle du quartier, du point de vue de la densité, pour la mixité sociale et dans l’équilibre ville / campagne ?

Les conférences du jeudi à Malaquais sont de retour avec le cycle « Construire les Europes » pour 2025/2026. Federico Ferrari et Pascale Richter invitent 7 architectes européens renommés à parler de leurs parcours et de leurs pratiques pour penser l’Europe au pluriel.

Le jeudi 16 octobre 2025

de 18h30 à 19h30

gratuit Public adultes.

Ecole d’architecture Paris-Malaquais — PSL 14 rue Bonaparte 75006 Amphithéâtre 2 des LogesParis

