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Conférence Regards sur la Bretagne de Pierre Loti Autour de pêcheur d’Islande Muséum d’Histoire Naturelle (Bibliothèque) La Rochelle

Conférence Regards sur la Bretagne de Pierre Loti Autour de pêcheur d’Islande Muséum d’Histoire Naturelle (Bibliothèque) La Rochelle mercredi 15 avril 2026.

Lieu : Muséum d'Histoire Naturelle (Bibliothèque)

Adresse : 28 rue Albert 1er

Ville : 17000 La Rochelle

Département : Charente-Maritime

Début : mercredi 15 avril 2026

Fin : mercredi 15 avril 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif :

La Rochelle

Conférence Regards sur la Bretagne de Pierre Loti Autour de pêcheur d’Islande

Muséum d’Histoire Naturelle (Bibliothèque) 28 rue Albert 1er La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 17:00:00
fin : 2026-04-15

Date(s) :
2026-04-15

Conférence organisée par l’Académie des Belles Lettres, sciences et Arts de La Rochelle
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Muséum d’Histoire Naturelle (Bibliothèque) 28 rue Albert 1er La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine  

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English :

Conference organized by the Académie des Belles Lettres, Sciences et Arts de La Rochelle

L’événement Conférence Regards sur la Bretagne de Pierre Loti Autour de pêcheur d’Islande La Rochelle a été mis à jour le 2026-04-05 par Nous La Rochelle

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