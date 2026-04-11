Conférence Regards sur la Bretagne de Pierre Loti Autour de pêcheur d’Islande Muséum d’Histoire Naturelle (Bibliothèque) La Rochelle
Conférence Regards sur la Bretagne de Pierre Loti Autour de pêcheur d’Islande Muséum d’Histoire Naturelle (Bibliothèque) La Rochelle mercredi 15 avril 2026.
La Rochelle
Conférence Regards sur la Bretagne de Pierre Loti Autour de pêcheur d’Islande
Muséum d’Histoire Naturelle (Bibliothèque) 28 rue Albert 1er La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 17:00:00
fin : 2026-04-15
Date(s) :
2026-04-15
Conférence organisée par l’Académie des Belles Lettres, sciences et Arts de La Rochelle
.
Muséum d’Histoire Naturelle (Bibliothèque) 28 rue Albert 1er La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Conference organized by the Académie des Belles Lettres, Sciences et Arts de La Rochelle
L’événement Conférence Regards sur la Bretagne de Pierre Loti Autour de pêcheur d’Islande La Rochelle a été mis à jour le 2026-04-05 par Nous La Rochelle
À voir aussi à La Rochelle (Charente-Maritime)
- HUGUES LAVIGNE COMEDIE LA ROCHELLE La Rochelle 11 avril 2026
- Spectacle Sarah Schwab Du rêve à la réalité Espace Encan La Rochelle 11 avril 2026
- Concert Heavy Lungs + Body Horror + Chest La Sirène La Rochelle 12 avril 2026
- Atelier Art et bien-être pour toute la famille et intergénérationnel Les Cabanes urbaines La Rochelle 13 avril 2026
- Visite de La Rochelle en langue des signes française Office de Tourisme de l’agglomération de La Rochelle La Rochelle 13 avril 2026