CONFÉRENCE REGINA FELSEN-TORN ET SES COMPAGNES D’INFORTUNE. UNE HISTOIRE DU CAMP D’INTERNEMENT DE RIEUCROS Castelnau-le-Lez

CONFÉRENCE REGINA FELSEN-TORN ET SES COMPAGNES D'INFORTUNE. UNE HISTOIRE DU CAMP D'INTERNEMENT DE RIEUCROS

1 Place de la Liberté Castelnau-le-Lez Hérault

2026-03-11

2026-03-11

2026-03-11

Le Musée de la Résistance et de la Déportation propose la conférence Regina Felsen-Torn et ses compagnes d’infortune. Une histoire du camp d’internement de Rieucros dans le cadre de son cycle annuel des Mercredis du Musée.

À Rieucros ont été internés des hommes puis des femmes qui portaient l’histoire des révoltes et des conflits de l’Europe depuis le début du XXe siècle. Après la déclaration de guerre, et jusqu’à la mi-février 1942, près d’un millier de femmes ont été escortées dans ce camp de manière arbitraire.

29 nationalités ont été internées, parmi lesquelles les Allemandes, les Espagnoles, les Polonaises, puis les Françaises ont été les plus nombreuses.

Des portraits de femmes internées, la projection de photographies et d’aquarelles permettront de rendre compte de l’histoire des persécutions en France et de la force politique ordinaire de femmes injustement privées de liberté.

La présentation du journal de Regina Felsen-Torn l’illustrera tout particulièrement.

Cette conférence sera présentée par Michèle Descolonges. Sociologue, ses recherches sur le camp d’internement de Rieucros ont débuté en 2015 et l’ont amenée à publier plusieurs articles et ouvrages. Elle est membre de l’association Pour le souvenir du camp de Rieucros et de l’association Histoire et mémoires du camp de Brens.

Elle a coordonné le conseil scientifique du Mémorial du camp de Rieucros, inauguré en 2023.

Mercredi 11 mars 2026 à 18h30

Entrée gratuite .

1 Place de la Liberté Castelnau-le-Lez 34170 Hérault Occitanie

The Musée de la Résistance et de la Déportation offers a lecture entitled Regina Felsen-Torn and her companions in misfortune. A history of the Rieucros internment camp as part of its annual Mercredis du Musée series.

